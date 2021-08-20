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محافظ أسوان يعلن بدء تطعيم العاملين بالديوان العام بلقاحات كورونا

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محافظ أسوان يعلن بدء تطعيم العاملين بالديوان العام بلقاحات كورونا محافظ أسوان يعلن بدء تطعيم العاملين بالديوان العام بلقاحات كورونا

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم البدء في تطعيم العاملين بمبنى ديوان عام المحافظة بلقاح كورونا وذلك ضمن 21 فرقة متحركة تابعة لمديرية الصحة للعمل على خفض نسب الإصابة والوفيات بهذا الفيروس.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للآليات التي تم مناقشتها أثناء الإجتماع الذي عقد أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمحافظين مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات الهادفة لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد ، والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين، وخاصة أنه في حالة غياب أو إمتناع أي موظف أو عامل عن تلقى اللقاح في اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول وإعتباره منقطعاً عن العمل، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم .

وكان اللواء أشرف عطية قد أعطى توجيهاته لإنتشار الفرق المتحركة داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية، فضلاً عن الحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية وهو الذي يتوازى مع فتح 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز، وأيضاً 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات .

المصرى اليوم

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