أخبار عاجلة

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم -
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان -
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان -
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات -
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف: «علينا تفكيك الخلايا النائمة للمتطرفين وعدم السماح بإعادة تكوينها»

Print
وزير الأوقاف: «علينا تفكيك الخلايا النائمة للمتطرفين وعدم السماح بإعادة تكوينها» وزير الأوقاف: «علينا تفكيك الخلايا النائمة للمتطرفين وعدم السماح بإعادة تكوينها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه في ضوء المعطيات والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، يجب عدم إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج أنفسها من جديد بأي شكل من الأشكال .

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له: «كما يجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا، فكما لا يجب أن نهول أو نضخم من شأنها فإننا يجب وبالقدر نفسه ألا نهون من أمرها أو نستهين به، فتحت الرماد دفين النار».

وأكد الوزير أن المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية، ويدعم بعضهم بعضا في الإفساد والتخريب، وأن يد الخونة من وراء هؤلاء وأولئك، وقديما قال نصر بن سيار :
أرى بين الرماد وميض نار
ويوشك أن يكون لها ضرام
فإن لم يطفها عقلاء قوم
يكون وقودها جثث وهام
ونحن نرى في خلايا جماعات أهل الشر وميض نار، فإن لم يتكاتف المجتمع كله على كشف هذه الخلايا الشريرة، ويعمل متضامنا على سرعة استئصال شأفتها، فقد تكون يوما ما وميض النار لا قدر الله .

وأضاف: ولا نريد أن يكون حالنا كحال الشاعر العربي حين قال :
ولقد نصحتهم بمُنْـعَرَج اللِّوى
فلم يَستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ
وعلينا أن نأخذ حذرنا، وألا نغفل عن عدتنا وعتادنا، حيث يقول الحق سبحانه: «وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً» (النساء: 102)، فالحذر مطلوب، والحسم السريع مع عناصر وفلول التطرف واجب الوقت .
وقال الوزير: نؤكد أن أخطر أنواع الجهل هو الجهل بالدين، وأشد أنواع الحمق هو الحمق باسم الدين، وأن الخونة والعملاء والمأجورين وأعداء الوطن هم من يدفعون الجهلة والحمقى للإفساد والتخريب باسم الدين أو باسم الإصلاح، وما هم من الدين ولا الإصلاح في شيء .

وتابع: «دورنا هو التوعية المستمرة للمجتمع بمخاطر التطرف ومخاطر الجماعات المتطرفة، والتحذير من إيواء عناصر هذه الجماعات أو التستر عليها، فتلك والله قاصمة الظهر، وختاما أؤكد أن إيواء أي من العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة في حق الدين والوطن» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو

مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو

سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد

سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر