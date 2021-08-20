رامي رضوان : يجب الاعتماد على أسرة مؤمن زكريا في نقل الأخبار بخصوص حالته الصحية

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طالب الإعلامي رامي رضوان خلال برنامجه مساء dmc على شاشة «dmc» مساء الخميس بأن يكون السبق للحس الإنساني وليس الخبر الصحفي عندما يكون الأمر متعلق بمرض الأشخاص وحياة الناس .

وحذر رضوان من تداول أي شائعات مغلوطة بخصوص مرض مؤمن زكريا مثل هذه الأخبار التي تدمر الحياة النفسية لللأسرة .

ودعا رامي رضوان إلى تدخل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتنظيم أخبار الحالة الصحية للشخصيات العامة.

وأكد رضوان أنه يجب الاعتماد في تداول هذه المعلومات على أسرة الشخص والفريق الطبي فقطـ، على أن يكون الفريق الطبي وليس على شخصيات مجهولة .

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني «الماتش»، فجر الخميس عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».