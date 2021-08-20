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في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر

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في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.

و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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