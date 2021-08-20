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الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1500مواطن في قافلة ببني سويف

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الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1500مواطن في قافلة ببني سويف الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1500مواطن في قافلة ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة«.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة على مدار يومي«الأربعاء والخميس 18 و19 أغسطس الجاري»بقرية الملاحية مركز ببا ،مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1516مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 132،معمل طفيليات 29،حالات الأشعة 18،استصدار 6 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 4 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 32حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطن.

المصرى اليوم

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