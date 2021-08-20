١٥ ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في 4 مراكز ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى بإدارات (ببا ،سمسطا ،اهناسيا ،ناصر) واختتمت«أمس»،ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار«حقك تنظمى» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدات من خدماتها

حيث أوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 107 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى المناطق المحرومة من الخدمة،مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم قد بلغ 14 ألف و928 سيدة (6355 منتفعات جدد+ 8290 مترددات)في حين تم تركيب عدد 3685 لولب،وإعطاء 702كبسولات أمبلانون، و3527حقن أحادية ،و637 حقن مركبة ،و5325 حبوب أحادية، و1194 حبوب مركبة ،374 واقي ،وقد بلغ إجمالى سنوات الحماية المحققة 18323 سنة حماية، بجانب متابعة الحمل لعدد 761 سيدة ،وإجراء كشف نساء لعدد 2066 وتقديم المشورة لعدد 4446سيدة، و422 كشف باطنة، وعمل 1083 كشف أشعة تليفزيونية«سونار»،و596 وسائل موضعية

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى،لافتا إلى تكليفات المحافظ بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية،والتي ستنطلق الأحد المقبل 22 أغسطس وتستمرحتى الخميس 26 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات (الواسطى،الفشن وبنى سويف)ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة «بالمجان»، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة