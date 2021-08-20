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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي
أكد وقوف المملكة إلى جانب البلد الشقيق في الظروف الصحية الحالية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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