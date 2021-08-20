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وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:40 مساءً
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:34 مساءً
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:32 مساءً
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يهدي باقة ورد إلى أنغيلا ميركل أثناء اللقاء في الكرملين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 20 أغسطس 2021 03:37 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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