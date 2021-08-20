أخبار عاجلة

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم -
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان -
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان -
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات -
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 24 أغسطس لمواجهة كورونا

Print
نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 24 أغسطس لمواجهة كورونا نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 24 أغسطس لمواجهة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن الإغلاق العام في البلاد الذي كان من المقرر أن ينتهي أمس سيتم تمديده حتى منتصف ليل 24 أغسطس، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن 11 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في العاصمة ولينجتون.

وقد حذرت أرديرن من أن النطاق الكامل لتفشي متغير «دلتا» في نيوزيلندا لايزال غير معروف، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة 31 حالة، وذلك بعد حوالي 6 أشهر من عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في البلاد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو

مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو

سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد

سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة ونتوقع حدوث «11 سبتمبر» جديد

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر