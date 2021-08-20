نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 24 أغسطس لمواجهة كورونا

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن الإغلاق العام في البلاد الذي كان من المقرر أن ينتهي أمس سيتم تمديده حتى منتصف ليل 24 أغسطس، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن 11 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، 3 منها في العاصمة ولينجتون.

وقد حذرت أرديرن من أن النطاق الكامل لتفشي متغير «دلتا» في نيوزيلندا لايزال غير معروف، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة 31 حالة، وذلك بعد حوالي 6 أشهر من عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في البلاد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.