20 ألف طالب في الحجر الصحي بعد أسبوع من بدء الدراسة بولاية مسيسيبي الأمريكية

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك 20 ألف طالب في الحجر الصحي بعد أسبوع من بدء العام الدراسي في ولاية مسيسيبي، وذلك إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عالم الأوبئة بالولاية بول بايرز، إن هذا العدد يتجاوز الذروات السابقة.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إن 5 % من جميع طلاب ولاية ميسيسيبي كانوا في الحجر الصحي اعتبارا من يوم الجمعة، نهاية الأسبوع الدراسي الأول والذي ورد فيه أن أكثر من 4500 طالب أثبتت إصابتهم بالفيروس، وهذه الولاية 36 % فقط من سكانها ملقحين بالكامل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.