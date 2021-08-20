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الأغاني الدينية تنير مسرح الهناجر في حفلات صيف الإنتاج الثقافي

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الأغاني الدينية تنير مسرح الهناجر في حفلات صيف الإنتاج الثقافي الأغاني الدينية تنير مسرح الهناجر في حفلات صيف الإنتاج الثقافي

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احتفالا بالعام الهجري الجديد، انطلقت، أمس الخميس، أولى حفلات شعبة الانشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث قدم نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من الأغانى الدينية، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، منها «النبى عربى» غناء الفنان حسن سعد، «الشمعتين» غناء الفنانة خيرية الشاعر، «القلب يعشق كل جميل» غناء إسلام شميس، «نبينا هادينا» غناء منى إبراهيم، «امدح المكمل» غناء المجموعة، وتستمر حفلات الانشاد الدينى حتى ٢٢ أغسطس الجارى .

كما استمتع الجمهور بخمس فقرات فنية من فنون السيرك القومى، التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك، وهى «الساحر للفنان إبراهيم عبدالسلام، المهرج للفنان حسين كمال، الجونجلير للفنان محمد هشام، التنشين بالخناجر للفنان محمود ابو العينين، إلى جانب استقبال الرجل العملاق ( فقرة القبقاب) للجمهور على بوابة المسرح للفنان محمود سمكة»، ويستمر السيرك في تقديم فقراته ضمن برنامج القطاع حتى ١ سبتمبر المقبل .

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

المصرى اليوم

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