«الداخلية» تعلن ضبط 10170 شخص لعدم إرتدائه الكمامة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 10170 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 838 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10119 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 838 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1446 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.