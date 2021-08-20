مصرع بائع خضار صدمته سيارة مسرعة بالخانكة

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لقى بائع خضار مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل به أثناء استقلاله عربته الكارو من الخلف بمنطقة الجبل الاصفر دائرة مركز شرطة ألخانكة وإصابته بنزيف بالمخ والصدر وفر قائد السيارة هاربا وتم نقل الجثة لمستفى السلام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام باستقبال شخص مصاب بنزيف بالمخ والصدر وتوفى إثر إصابته.

وبالفحص تبين أنه اثناء سير "ص أ ح" 67 سنة بائع خضار مستقلا عربة كارو بناحية محل إقامته اصطدمت به سيارة نصف نقر من الخلف وفر قائدها هاربا، مما تسبب فى إصابته بنزيف بالمخ والصدر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا باصابته.

و صرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، و ضبط قائد السيارة المتسببة بالحادث.