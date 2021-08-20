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يقترب من ضم مهاجم بيراميدز في نهاية الموسم

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الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز في نهاية الموسم يقترب من ضم مهاجم بيراميدز في نهاية الموسم

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اقترب مسؤولوا نادي من ضم ناصر منسي، لاعب نادي بيراميدز والمعار حالياً لنادي طلائع الجيش، لمدة اربع مواسم، بعد نهاية الموسم الجاري.

وابدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رغبته في ضم رأس حربة لتدعيم خط هجوم الفريق، وابدي المدير الفني، اعجابه بالقدرات البدنية والفنية لناصر منسي، من خلال متابعته في المباريات الأخيرة مع فريق طلائع الجيش في الدوري، فضلاً عن ظهوره بمستوي متميز، مع الأوليمبي، خلال الفترة الأخيرة.

وينتظر ان يحسم مسؤولو الزمالك، الصفقة عقب نهاية الموسم الحالي، حتي يتثني قيد اللاعب، وانضمامه للفريق في فترة الاعداد المقبلة تمهيداً لقيده محلياً وافريقيا.

يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين.

فيما نفت ايضاً عزمها اجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي.

وطالب مسؤولو اللجنة، جماهير الزمالك، بعدم الالتفات لأي شائعات تثار في الوقت الراهن، والتي هدفها ابعاد الفريق عن منصات التتويج.

المصرى اليوم

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