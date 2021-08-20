تامر أمين : يجب عدم الاستماع للشائعات عن صحة مؤمن زكريا

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قال الإعلامي تامر أمين إنه يجب عدم الاستماع إلى مروجي الشائعات حول صحة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي .

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني «الماتش»، فجر الخميس عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».