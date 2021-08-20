أخبار عاجلة

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر -
الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم -
البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان -
نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان -
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات -
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تامر أمين : يجب عدم الاستماع للشائعات عن صحة مؤمن زكريا

Print
تامر أمين : يجب عدم الاستماع للشائعات عن صحة مؤمن زكريا تامر أمين : يجب عدم الاستماع للشائعات عن صحة مؤمن زكريا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الإعلامي تامر أمين إنه يجب عدم الاستماع إلى مروجي الشائعات حول صحة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي .

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني «الماتش»، فجر الخميس عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

رئيس «الإنجيلية» يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم

الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم

البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان

البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان