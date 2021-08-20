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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك بمركز التطعيم الجديد بديوان عام المديرية بالزقازيق، والذي تم بدء العمل به منذ ٩ أيام.

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار في الأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان المديرية».

المصرى اليوم

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