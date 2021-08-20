«اسكندرية بتفرح».. ضحك ولعب و«راكيت» وركض على شواطئ بحرى (صور)

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نفذت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية،بالتعاون مع نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة فكري عبدالسلام، نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة، يوم رياضى بمنطقة بحرى، وذلك في إطار مبادرة«اسكندرية بتفرح» والتى تستمر فعالياتها حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وسادت حالة من البهجة والسرور بين المشاركين في اليوم الرياضى، ليشمل ضحك ولعب مباراة راكيت وجرى ومشى على الكورنيش،تجسيدا لاسم المبادرة «اسكندرية بتفرح».

وقالت «صفاء»،أن الفعاليات بدأت بيوم رياضي والمشى من نادي الكشافة إلى نادي البحري الرياضي، كما تضمنت الفعاليات ممارسة العديد من الألعاب الرياضية الشاطئية «الراكت»، وذلك بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية المختلفة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بمشاركة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضيه وكذا شغل أوقات الفراغ أثناء الإجازة الصيفية لكافة الأعمار.

وأكدت «الشريف» على أن المبادرة تستهدف كافه المراحل العمرية ونسعى للوصول للمواطن السكندرى والمصطافين في كل ربوع عروس البحر الأبيض، مشيرة إلى أن مبادرة«اسكندرية بتفرح» أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه، خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. ضحك ولعب و"راكيت" وركض على شواطئ الثغر (صور)