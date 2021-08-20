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اجتماع للجهاز الفني الجديد للزمالك لوضع خطة إعداد الموسم الجديد

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اجتماع للجهاز الفني الجديد للزمالك لوضع خطة إعداد الموسم الجديد اجتماع للجهاز الفني الجديد للزمالك لوضع خطة إعداد الموسم الجديد

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يعقد اليوناني فانجليس انجليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، اجتماع مع الجهاز الفني خلال الأسبوع المقبل من اجل وضع خطة اعداد الفريق للموسم الجديد. .

و تعاقدت اللجنة، المكلفة بإدارة نادي ، مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني على عقود تدريب الفريق، ويضم الجهاز المعاون لفانجيلس أنجيلو كل من، ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا ومحمد سعيد مدربا للأحمال وإسلام جمعة طبيبا ومصطفى محسن إداريا.

ووعد المدير الفني ببذل أقصى جهد له مع الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل والتتويج بالألقاب والبطولات.

والجدير بالذكر أن فانجيلس أنجيلو سبق له وأن تولى تدريب العديد من الفرق ومنها أيك أثينا اليوناني وفريق أناضول أفيس التركي.

وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.

المصرى اليوم

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