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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة المصرى بالدوري الممتاز

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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة المصرى بالدوري الممتاز تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة المصرى بالدوري الممتاز

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن ملامح التشكيل المقرر أن يخوض به الأهلى مباراتة مع المصرى البورسعيدى المقررة فى التاسعة مساء اليوم على ملعب إستاد الإسكندرية فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يدفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى بمحمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامة علي معلول و أيمن أشرف و ياسر إبراهيم و أكرم توفيق ومحمود عبد المنعم «كهربا» و عمرو السولية و محمد مجدي «أفشة» و حمدي فتحي و حسين الشحات ووالتر بواليا.


ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب البطولة والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.


يدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».


وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة، فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.

المصرى اليوم

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