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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تلقيها موافقة الجهة الإدارية ووزارة الرياضة بالسماح للأعضاء الذين سقطت عضويتهم قبل ٨ سنوات بإعادة العضوية من جديد ومنحهم مهلة أخيرة بناء على طلب النادي.

وقال حسام المندوه عضو اللجنة والمشرف على ملف العضوية أنه يحق للأعضاء التجديد من خلال النظام الإلكتروني أو من خلال شباك الاشتراكات بالنادي.

وأضاف المندوه أن النادي سوف يغلق باب التجديد للاشتراكات خلال الأيام القليلة المقبلة بعدها سيتم فرض غرامات على العضوية وفقا للائحة.