مستشفى قفط التعليمي يفتتح القسطرة القلبية بالتعاون مع معهد القلب القومي

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افتتح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قسم القسطرة القلبية الجديد ضمن أعمال التطوير بمستشفى قفط التعليمي بمحافظه قنا، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للقلب، وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه.

وقال السودة، خلال الافتتاح أن مستشفى قفط التعليمي من المستشفيات المنضمة حديثا إلى وحدات الهيئة، وجاري إعادة هيكلتها ودعمها بقوى بشرية متميزة، إضافة إلى تطوير المنشآت وإضافة أقسام وخدمات طبية جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، نظرا لكونها المستشفى التعليمي الوحيد بمحافظة قنا وتخدم سكان الأقصر أيضا، وأنه بعد الانتهاء من دورها كمستشفي عزل في الجائحه الثالثه، تعود مستشفي قفط التعليمي لتمارس دورها الريادي التعليمي، وكمقدم لخدمه طبية متميزه.

وأضاف السودة أنه تم اليوم تشغيل وحده القسطره التداخلية والتى تم تركيبها حديثا وتقدم خدمات القسطرة لقلبية ويشرف على تشغيلها المعهد القومي للقلب، وخدمات القسطره الطرفية ويشرف على تشغيلها استشاريو المعهد القومي للسكر ومستشفي المطرية التعليمي تفعيلا للدور الريادى والتكاملي لوحدات الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه، وتم إجراء ٨ حالات قسطره قلبيه بأيدي نخبة من كوادر الهيئة.

وقال السودة، إن أعمال التطوير التي نحن بصدد افتتاحها تشمل أيضا إنشاء وتشغيل مبنى العيادات الجديدة بالإضافة إلى مبنى جديد للتعامل مع النفايات، ومتابعة أعمال التطوير بقسم الحضانات الجديد وقسم العمليات، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

وأضاف د. احمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي، بأن المستشفى تسعى جاهدة لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة للمترددين عليها، وذلك بإضافة خدمات طبية حديثة لم تكن متاحة من قبل بالمستشفى، حيث يضم مبنى العيادات الخارجية الجديد كافة التخصصات الطبية لخدمة أهالي محافظة قنا، كما تم إضافة وحدة للقسطرة التداخلية بالتعاون الكامل مع معهد القلب القومى والمعهد القومى للسكر ومستشفى المطرية التعليمي، ترسيخا للتعاون والتكامل بين مستشفيات ومعاهد الهيئة وستكون الوحده مركزا لنقل خبرات استشاريو الهيئة إلى أطباء القلب والأوعيه ليس فقط بمحافظه قنا وانما لجنوب الصعيد كاملا، كما تم افتتاح قسم للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة، إضافة إلى استمرار أعمال التطوير وقرب الانتهاء من قسم الحضانات الجديدة وقسم العمليات، حيث يجرى العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء منهم.