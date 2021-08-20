أخبار عاجلة

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات -
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا -
ختام فعاليات مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش -
وزير خارجية الصين لبلينكن: على العالم توجيه طالبان بشكل إيجابي -
طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول -
طالبان تعلن لقاء قبائل في أفغانستان ضمن سلسلة مشاورات تجريها الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقارير: "وان بلس" تجهّز هاتفاً مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق

Print
تقارير: "وان بلس" تجهّز هاتفاً مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق تقارير: "وان بلس" تجهّز هاتفاً مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق

تقارير:

كشفت تقارير صحافية عالمية أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة تجهّز هاتفاً جديداً، سيكون مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق في عالم الهواتف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، أن "وان بلس" تجهّز هاتفاً، اسمه الرمزي الحالي "مارتيني"، ويبدو أنه سيكون هاتف "وان بلس 9 آر تي".

وستدعم "وان بلس" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 870" فائق السرعة، وببطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة.

كما يتوقع أن يكون هاتف "وان بلس 9 آر تي"، أو هاتف سيعمل بواجهة تشغيل "أوكسجين 12" القائم على نظام تشغيل "أندرويد 12".

وستتبنى "وان بلس" مستشعراً استثنائياً للكاميرا الخاصّة بها، بدقة تصل إلى 50 ميغابيكسل للكاميرا الرئيسة، من نوع "آي إم إكس 766" بمعدل 1.0 ميكرومتر بيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "وان بلس 9 آر تي" في أكتوبر، في أسواق الهند والصين، على أن يتم طرحه لباقي العالم في وقتٍ لاحق.

ولم تعلن بعد شركة "وان بلس" السعر الرسمي لهاتف "وان بلس 9 آر تي"، لكن متوقع أن يكون هاتفاً اقتصادياً منافساً بقوة، كباقي هواتف "وان بلس" الشهيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم

بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم