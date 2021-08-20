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"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:32 مساءً
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
ختام فعاليات مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
وزير خارجية الصين لبلينكن: على العالم توجيه طالبان بشكل إيجابي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:26 مساءً
طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:25 مساءً
طالبان تعلن لقاء قبائل في أفغانستان ضمن سلسلة مشاورات تجريها الحركة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:25 مساءً
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18 يوم نايم فى السرير.. شريف مدكور يكشف معاناته مع مرض الصفرا
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 03:25 مساءً
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