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وزيرة الهجرة تهنئ هدى المراغي على تعيينها عضوًا في مجلس أمناء جامعة المعلوماتية

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وزيرة الهجرة تهنئ هدى المراغي على تعيينها عضوًا في مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية وزيرة الهجرة تهنئ هدى المراغي على تعيينها عضوًا في مجلس أمناء جامعة المعلوماتية

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هدى المراغي، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات « تستطيع»، لتعيينها عضوًا في مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية والتي يقع مقرها بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن شعار «مصر تستطيع» بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه علماء مصر حول العالم، مضيفة أن الدكتورة هدى تستحق الكثير فهي تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء دائمًا إلى دعم لوطنها في كل المجالات، وخاصة مجال الثورة الصناعية الرابعة من خلال التعاون مع الجهات المعنية في العمل على مشروعات مصرية عبر سلسلة مؤتمرات ومؤسسة «مصر تستطيع».

وجدير بالذكر أن د. هدى المراغي هي السيدة المصرية الوحيدة التي حصلت على «وسام كندا» في نوفمبر الماضي والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، علاوة على أنها أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام «أونتاريو» لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

المصرى اليوم

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