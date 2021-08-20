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تنشر «المصري اليوم» تنسيق القبول بالجامعات 2021 حيث بحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة 2021 والقبول بها، وفيما يلى ننشر قائمة بأسعار الكليات في الجامعات الخاصة:

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية الطب البشرى 178000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية الاسنان 168000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية الصيدلة 110000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية إدارة الأعمال 125000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية الاقتصاد 125000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية تكنولوجيا المعلومات 120000

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021، كلية الهندسة 135000

بالإضافة إلى تأمين معامل مبلغ 10000 لكليات الطب والطب الاسنان والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات و5000 تأمين لكليات إدارة الأعمال والاقتصاد

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية الطب البشرى 189000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية طب الأسنان 140000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية الصيدلة 109000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية العلاج الطبيعى 86000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية الهندسة 62000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية علوم الحاسب 42000

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية التسويق وإدارة الأعمال عربى 40000 وقيم انجليزى 25350

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021، كلية الإعلام والعلاقات العامة 40000

هذه المصروفات سنويا وغير شاملة المصاريف الإدارية وغيرها .

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية طب الأسنان 115000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية التصميم والفنون الإبداعية 55000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية الصيدلة كلينكال 10000 وفارما دى 90000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية الإعلام شعبة عربى 40000 وشعبة انجليزي 45000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية إدارة الأعمال 45000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية العلاج الطبيعى 80000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية الهندسة 55000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية الحاسبات 50000

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021، كلية اللغات والترجمة 40000

هذه المصروفات بالنسبة للسنة الأولى غير شاملة قيمة الملف اختبار اللغة الإنجليزية المصروفات الإدارية رسوم جودة التعليم والأنشطة الطلابية

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية - صورة أرشيفية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية الصيدلة 102000 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية علوم الحاسب 72200 مصروفات دراسية 11000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية الإعلام مصروفات دراسية 92000 ومصروفات إدارية 15000

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 92000 مصروفات دراسية و15000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية العلوم والفنون الهندسية 84500 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية طب وفم الاسنان 152000 مصر فات دراسية و18000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021، كلية الألسن 66500 مصروفات دراسية و11000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021، كلية الصيدلة 115000

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021، كلية الهندسة 74200

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63500

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021، كلية العلاج الطبيعى 100000

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021، كلية الزراعة الحيوية 52800