جامعة عين شمس تقدم ٢٨ منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بأبنائنا المتفوقين ودعمهم لبناء جيل قادر على إدارة مقدرات الدولة. وفى إطار سعى إدارة جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتقديم خدمة مجتمعية متميزة علي أعلى مستوى بهدف النهوض بمستقبل وطننا وحمل لواء التنمية المستدامة لمصرنا الغالية. قرر ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تخصيص عدد ٢٨ منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ( STEM ) بتكلفة اجمالية ٢ مليون جنية سنويا تتحملها الجامعة وبعض موسسات المجتمع المدني الداعمة للجامعةً.

وسيتم توزيع المنح كالتالى: ١٠ منح بكلية الهندسة، ٤ منح بكلية العلوم،٣ منح بكلية الطب، ٣ منح بكلية الصيدلة، ٣ منح بكلية الزراعة، ٣ منح بكلية الحاسبات والمعلومات، منحتين بكلية طب الأسنان.