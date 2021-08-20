جامعة بنها تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني غدًا

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نهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الالكتروني، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدا السبت 21 أغسطس، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي الجمعة، إنه تم تجهيز 4 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص معامل بكلية الهندسة بشبرا، وكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

وأكد أنه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة حفاظاً علي سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكترونى على مستوى الجامعة.