سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في فيلم «تماسيح النيل»

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انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير جميع مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبدالعزيز.

وقالت سوزان إنها تجسد خلاله شخصية «نادية» وذلك في إطار كوميدى رومانسي، موضحة أن الفيلم هو العمل الكوميدى الثاني لها بعد فيلم قط وفار، متابعة انها في سوريا قدمت عملين كوميديين وهما جوز الست مع الفنان ايمن زيدان وفرصة العمر مع الفنان عباس النوري.

وكانت آخر أعمال سوزان نجم الدين هما مسلسلا ابن اصول وكلبش ٣ وفيلم حملة فرعون.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.