أخبار عاجلة

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية -
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية -
رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي -
«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات -
بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا -
ختام فعاليات مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش -
وزير خارجية الصين لبلينكن: على العالم توجيه طالبان بشكل إيجابي -
طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول -
طالبان تعلن لقاء قبائل في أفغانستان ضمن سلسلة مشاورات تجريها الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في فيلم «تماسيح النيل»

Print
سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في فيلم «تماسيح النيل» سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في فيلم «تماسيح النيل»

لاقتراحات اماكن الخروج

انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير جميع مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبدالعزيز.

وقالت سوزان إنها تجسد خلاله شخصية «نادية» وذلك في إطار كوميدى رومانسي، موضحة أن الفيلم هو العمل الكوميدى الثاني لها بعد فيلم قط وفار، متابعة انها في سوريا قدمت عملين كوميديين وهما جوز الست مع الفنان ايمن زيدان وفرصة العمر مع الفنان عباس النوري.

وكانت آخر أعمال سوزان نجم الدين هما مسلسلا ابن اصول وكلبش ٣ وفيلم حملة فرعون.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)