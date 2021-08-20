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وفاة «مبيض محارة» سقط من أعلى سقالة بالخانكة

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وفاة «مبيض محارة» سقط من أعلى سقالة بالخانكة وفاة «مبيض محارة» سقط من أعلى سقالة بالخانكة

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لقى مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة للصحة النفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مراكز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء وقوف «ع إ م»، 50 سنة مبيض محارة أعلى سقالة خشبية والقيام بأعمال التشطيبات لواجهة منزل بالطابق الثانى علوى، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى وفاته إثر إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس ونزيف من الأنف ونزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم
وبسؤال شقيق المجنى عليه ومالك العقار أيدا ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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