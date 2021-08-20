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أبوظبي تتعلن دول «القائمة الخضراء» للمسافرين إليها دون اتخاذ إجراءات الحجر الصحي

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أبوظبي تتعلن دول «القائمة الخضراء» للمسافرين إليها دون اتخاذ إجراءات الحجر الصحي أبوظبي تتعلن دول «القائمة الخضراء» للمسافرين إليها دون اتخاذ إجراءات الحجر الصحي

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أعلنت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، وضمت القائمة 29 دولة منها والبحرين والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية إنه «جار تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار عالميا، حيث أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها، والقائمة سارية اعتبارا من أمس.

وأوضحت دائرة السياحة والثقافة أنه «إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كورونا (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوما على الأقل من السفر)، فلن يطلب منك أيضا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية: البحرين -اليونان -سيشل –صربيا».

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين خالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.

المصرى اليوم

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