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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن اختبارات التطعيم المدمج بلقاحي «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا» المضادين لفيروس كورونا أظهرت استجابة مناعية لدى 100% من المشاركين.

وأوضح صندوق الاستثمارات الروسي، أنه أصبح أول جهة في العالم عرض على منتجي اللقاحات اختبار التطعيم المدمج بـ«سبوتنيك V» ولقاحاتهم.

وانطلقت الاختبارات المشتركة بين الصندوق الروسي وشركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية في فبراير العام الماضي وتجري في الإمارات والأرجنتين أيضا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين خالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.