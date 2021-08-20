دراسة: المصابون بـ«دلتا» بعد تطعيمهم يشكلون خطرا على الذين لم يتم تطعيمهم

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أكدت دراسة أجرتها جامعة «أكسفورد» البريطانية أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتغير «دلتا» بعد التطعيم الكامل يحملون كمية مماثلة من فيروس كورونا مثل أولئك الذين يصابون بالفيروس ولم يتم تلقيحهم، مشيرة إلى أن التطعيم لا يزال يوفر حماية جيدة من الإصابة بكورونا في المقام الأول، ويقي من الإصابة بأمراض خطيرة معه.

وأوضحت الدراسة أن الأفراد الذين يصابون بـ«دلتا» بعد تطعيمهم يمكن أن يشكلوا خطرا كبيرا على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، ولفت إلى أن الإصابة بـ «دلتا» التي تحدث بعد أخذ جرعتي اللقاح لها عبء فيروسي مماثل لتلك الموجودة في الأفراد غير المطعمين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين خالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.