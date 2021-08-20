"المسحل" يشكر القيادة على دعم المملكة لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا

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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والذي كان له الدور الأكبر في اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمملكة لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 و الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب.

كما وجّه "المسحل" الشكر الجزيل لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومتابعته في تذليل كل العقبات وتقديم كل الدعم من أجل استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في وصول كرة القدم السعودية إلى هذا المستوى الفني والتنظيمي، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي يسير بخطى متسارعة لمواكبة التطورات والنقلة الرياضية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

وقال "المسحل": إن اختيار المملكة لهذه الاستضافة دليل على النجاح في استضافة الأحداث السابقة وأبرزها احتضان 3 مجموعات بالبطولة ذاتها، واحتضان مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي أن المملكة وصلت إلى مكانة عالية من الاستضافة نظرا لتوفير كل الإمكانيات وتذليل كل العقبات، لافتًا إلى أن نجاح المملكة في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في السنوات الأخيرة، جعلها وجهة مثالية لاحتضان العديد من الفعاليات الآسيوية والعالمية في المستقبل.