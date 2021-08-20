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«إسكان النواب»: «المجتمعات العمرانية» وافقت على إنشاء مستشفى السادات الجامعي

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«إسكان النواب»: «المجتمعات العمرانية» وافقت على إنشاء مستشفى السادات الجامعي «إسكان النواب»: «المجتمعات العمرانية» وافقت على إنشاء مستشفى السادات الجامعي

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قال النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طلب اللجنة بإنشاء مستشفى السادات الجامعي بالمنوفية، وفقاً للموقع المقترح كمستشفى جامعي على المحور المركزي «رقم٢» بمدينة السادات على مساحة 12 فدان، لتقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات الطبية وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وأوضح النائب أنه جاءت الموافقة في إطار الاتفاق بقيام الهيئة بتقديم الأرض وتشييد المستشفى وفق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمستشفيات الجامعية على ان تقوم الجامعة بتوفير التجهيزات والكوادر البشرية اللازمة للتشغيل .

وأكد «أبوزيد» أن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مستشفى جامعة السادات جاءت وفقاً لطلب لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد موافقته على مقترح برغبة مقدم من النائب (أحمد أبوزيد) وبعد مناقشات مع جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتور أحمد محمد بيومي، ومحافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبولمون، لكى تتمكن جامعة السادات من أداء دورها المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لأهالي مدينة السادات ومدن وقرى المحافظة .

المصرى اليوم

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