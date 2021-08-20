أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات -
"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي -
بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم -
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور) -
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم -
الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين -
الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق -
غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

باريس سان جيرمان يعلن تشكيله لمواجهة بريست بالدورى الفرنسى

Print
باريس سان جيرمان يعلن تشكيله لمواجهة بريست بالدورى الفرنسى باريس سان جيرمان يعلن تشكيله لمواجهة بريست بالدورى الفرنسى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن قائمته لخوض مواجهة بريست المقررة مساء اليوم الجمعة، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت القائمة، غياب الوافدين الجديدين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس، بالإضافة إلى نجم الفريق، البرازيلي نيمار، بينما تواجد اسم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، القادم هذا الصيف من ميلان.

وضمت قائمة سان جيرمان 23 لاعبا وهم كالتالي:

- جيانلويجي دوناروما- نافاس- فرانتشي- حكيمي- كيمبيمبي- ماركينيوس- فيراتي- مبابي- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا- رافينيا- دانيلو بيريرا- جورجينيو فينالدوم- أندير هيريرا- عبدو ديالو- جوليان دراكسلر- تيلو كيرير- إدريسا جايا- كاليمويندو- بيتشيابو- بيتومازالا- إسماعيل غربي- إريك إبيمبي.

ويحتل سان جيرمان، المركز الثالث حاليا في الدوري الفرنسي، بست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف خلف أنجيه، وكليرمو، ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)