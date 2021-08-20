بيان رسمي: بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة. في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك. سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

هذا هو جدول المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى

إنتر ضد جنوى- 19:30 بتوقيت مكة

إمبولي ضد لاتسيو- 21:45 بتوقيت مكة

أودينيزي ضد يوفنتوس- 19:30 بتوقيت مكة

روما ضد فيورنتينا- 21:45 بتوقيت مكة

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان- 21:45 بتوقيت مكة