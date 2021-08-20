أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات -
"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي -
بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم -
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور) -
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم -
الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين -
الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق -
غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيان رسمي: بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Print
بيان رسمي: بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيان رسمي: بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة. في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك. سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

هذا هو جدول المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى

إنتر ضد جنوى- 19:30 بتوقيت مكة

إمبولي ضد لاتسيو- 21:45 بتوقيت مكة

أودينيزي ضد يوفنتوس- 19:30 بتوقيت مكة

روما ضد فيورنتينا- 21:45 بتوقيت مكة

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان- 21:45 بتوقيت مكة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)

بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو)