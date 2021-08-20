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الدوحة تستضيف لقاء الصين واليابان بتصفيات المونديال

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الدوحة تستضيف لقاء الصين واليابان بتصفيات المونديال الدوحة تستضيف لقاء الصين واليابان بتصفيات المونديال

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة المباراة بين منتخبي الصين واليابان بتصفيات 2022 في العاصمة القطرية الدوحة في السابع من سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الصين، لكن تقرر نقلها إلى الدوحة، بسبب قيود الإغلاق وإجراءات السفر المطبقة في الصين خوفا من انتشار المستجد سريع العدوى.

وستكون هذه ثاني مباراة للصين في تصفيات كأس العالم يتم نقلها إلى مكان آخر بعد إعلان مسؤولين أستراليين في وقت سابق من الشهر الجاري نقل المباراة بين منتخبي أستراليا والصين والمقررة في الثاني من سبتمبر المقبل في سيدني إلى مكان مختلف لم يتحدد بعد.

وتنافس الصين واليابان وِأستراليا إلى جانب منتخبات وفيتنام وعمان ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسيتأهل أول فريقين من هذه المجموعة إلى جانب أول فريقين من المجموعة الأولى إلى النهائيات مباشرة، بينما يخوض فريقا المركز الثالث في المجموعتين جولات أخرى من أجل التأهل.

المصرى اليوم

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