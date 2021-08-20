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القوى العاملة : تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

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القوى العاملة : تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا القوى العاملة : تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو- إيطاليا، في الحصول على المستحقات المالية لـ 4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، حيث بلغ إجمالي المستحقات 8 ألاف و200 يورو، أي ما يعادل و160 ألف جنيه مصري تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة مستحقات 4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال عزت عمران والدكتور محمود حمزاوي الملحقين العماليين، رئيساً مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريرهم للوزير: إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال الأربعة وهم: «مختار.ف»، و«سمير. م .ع»، و«سعيد.ع» و«أنور.ع» بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذي نشا منذ 2019، حيث يعملوا في مجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذه، وكانت قيمة مستحقات العمال حوالي 8200 يورو أي مايعادل 160000 جنيه مصري وتم تحرير ايصالات أمانه متبادله من الطرفين.

وتم تدخل المكتب العمالي منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم، فضلا عن تحرير محضر بذلك وقام المكتب العمالي باسترجاع وإيصالات الأمانه المتبادلة، وتم التأكيد على الكل أن مكبت التمثيل العمالية التابع لوزتارة القوي العاملة في خدمة الجميع .

المصرى اليوم

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