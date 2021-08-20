بريطانيا تكشف عن فعالية عقار «رونابريف» فى منع العدوى بفيروس كورونا

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قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، إن عقار «رونابريف»، يمكن أن يساعد في منع العدوى، ويساعد كذلك في التخفيف من أعراض كورونا الشديدة، كما يقلل من فرص الدخول إلى المستشفى، ويرتبط العقار بالفيروس في بطانة الجهاز التنفسي ويمنعه من الوصول إلى خلايا الجهاز التنفسي، مبينة أن الدواء غير مخصص لاستخدامه كبديل للتطعيم.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، في بيان إن «هذا العلاج سيكون إضافة مهمة لمواجهة كورونا، وأصبحت اليابان أول دولة توافق على علاج رونابريف لعدوى الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين خالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة.