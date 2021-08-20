تقارير: "وان بلس" تجهّز هاتفاً مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق

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كشفت تقارير صحافية عالمية أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة تجهّز هاتفاً جديداً، سيكون مزوّداً بمستشعر كاميرا غير مسبوق في عالم الهواتف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، أن "وان بلس" تجهّز هاتفاً، اسمه الرمزي الحالي "مارتيني"، ويبدو أنه سيكون هاتف "وان بلس 9 آر تي".

وستدعم "وان بلس" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 870" فائق السرعة، وببطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة.

كما يتوقع أن يكون هاتف "وان بلس 9 آر تي"، أو هاتف سيعمل بواجهة تشغيل "أوكسجين 12" القائم على نظام تشغيل "أندرويد 12".

وستتبنى "وان بلس" مستشعراً استثنائياً للكاميرا الخاصّة بها، بدقة تصل إلى 50 ميغابيكسل للكاميرا الرئيسة، من نوع "آي إم إكس 766" بمعدل 1.0 ميكرومتر بيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "وان بلس 9 آر تي" في أكتوبر، في أسواق الهند والصين، على أن يتم طرحه لباقي العالم في وقتٍ لاحق.

ولم تعلن بعد شركة "وان بلس" السعر الرسمي لهاتف "وان بلس 9 آر تي"، لكن متوقع أن يكون هاتفاً اقتصادياً منافساً بقوة، كباقي هواتف "وان بلس" الشهيرة.