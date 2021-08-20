أسبوع رياضي حافل: أندية دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.
إليكم أبرز الأحداث:
وفاة مشجع أهلاوي في مباراة الفيصلي
https://sabq.org/7LvY6M
الاتحاد ينهي علاقته مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش
https://sabq.org/Kz5GfN
عمومية الاتحاد تكشف عجز في الميزانية 133 مليون ريال
https://sabq.org/JDjH96
الإصابة تنهي موسم البرازيلي فرناندو أندرادي مع الفيحاء
https://sabq.org/HBqGPx
إدارة ادي الطائي تطالب اتحاد القدم بالمساواة
https://sabq.org/jb4drQ
الاتحاد يحقق فوز ه الأول هذا الموسم على حساب الرائد
https://sabq.org/fqKvbd
الانضباط تغرم الاتحاد والرائد وأبها والباطن
https://sabq.org/HjsbN8
اتحاد القدم يعدل لوائح مرتبات اللاعبين المحليين ويؤكد مواصلة العمل لتوثيق البطولات
https://sabq.org/YctsQL
"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق
https://sabq.org/7cq6PG
عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع النصر
https://sabq.org/d4cGLt
ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان يطمئن على صحة خالد الزيلعي
https://sabq.org/shBxVW
"السلمي" يؤكد أن مكافأة بطل الأندية العربية لن تتغير.. ولا وجود للشوط الإضافي في نهائي الاتحاد والرجاء
https://sabq.org/qRL2sg
الاتحاد والأهلي والشباب يحصلان على شهادة الكفاءة المالية
https://sabq.org/hFtTWv
https://sabq.org/3mKYdk
https://sabq.org/FLjmzc
وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة في كابول
https://sabq.org/8L7RXT
بايرن ميونخ يتوج بكأس السوبر الألماني
https://sabq.org/XHJBwQ
مجموعات نارية للمنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية
https://sabq.org/dWXzq2
"مبابي" يرفض التجديد مع ناديه
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