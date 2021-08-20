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مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:17 مساءً
"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:17 مساءً
بالفيديو.. طالب يسجد في فناء مدرسته فرحًا بالعودة عقب انقطاع 500 يوم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:17 مساءً
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:05 مساءً
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد ميركل أمام ضريح الجندي المجهول عند أسوار الكرملين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 20 أغسطس 2021 02:49 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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