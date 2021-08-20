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القوى العاملة: لبنان يمدد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة حتى نهاية 2021

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القوى العاملة: لبنان يمدد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة حتى نهاية 2021 القوى العاملة: لبنان يمدد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة حتى نهاية 2021

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى بشأن تم تمديد دفع الرسوم في وزارة العمل اللبنانية فيما يتعلق بتمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.

وكشفت الملحق العمالي عن أن وزيرة العمل لميا يمّين، أصدرت تعميما يقضي بتمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التي تعتبر منتهية الصلاحية وتلك التي انتهت صلاحية إقامتها، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

ونص التعميم على أن يعطي أصحاب العلاقة الذين انتهت صلاحية إجازة عملهم خلال العام الجاري، إجازة عمل صالحة لغاية التاريخ المقبل لصلاحية إجازة العمل من العام التالي، شرط أن لا تقل صلاحية الإجازة المعطاة عن ستة أشهر من تاريخ منحها، تطبق الأصول المعتمدة سابقا في حال تعذر اعطاء الأشهر الستة .

وتعتبر براءة الذمة التي نفذت اعتبارا من أول يناير 2021 صالحة لغاية 31 ديسمبر المقبل، وتمدد عند اللزوم ضمن هذه المهلة، وتعتبر لهذه الغاية صالحة لتقديم طلب إجازة عمل في أي يوم خلال مهلة التمديد.

المصرى اليوم

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