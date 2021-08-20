هلا رشدي نجمة حفل «محكي القلعة» 22 أغسطس

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تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حيث تقدم المطربة الشابة هلا رشدى حفلا في الثامنة مساء الاحد 22 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن مختارات من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها بقى عايز تنساني، في يوم وليلة، مضناك، أنت عمري، تملى في قلبى زى الهوا وغيرها .

يليها وفى العاشرة مساء يقدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة ابنائه محمد، ديما وتالا مجموعة من الاعمال الغنائية لتترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، انت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، ماوكلي، دراغون بول، عهد الأصدقاء وغيرها .