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الداخلية: تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير الطرق بمنطقة الجديدة

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الداخلية: تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير شبكة الطرق بمنطقة مصر الجديدة الداخلية: تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير الطرق بمنطقة الجديدة

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أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير الطرق بمنطقة الجديدة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل طريق النصر من محور الثورة (الموازي لكوبري المشير أبوغزالة) اتجاه كوبري كمال الجنزوري، وكذا توسعة منزل كوبري المشير أبوغزالة للقادم من محور المليون شجرة (مساكن الشيراتون) اتجاه طريق السويس.. الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لتلك المواقع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 20/8/2021 ولمدة أسبوع.

وتشمل التحويلات بالنسبة للقادم من محور الثورة تجاه طريق النصر، يستخدم مطالع ومنازل كوبري المشير أبوغزالة تجاه طريق النصر، وللقادم من «المليون شجرة» تجاه طريق السويس، يستكمل السير إلى محور النصر فالدوران والعودة من أسفل كوبري كمال الجنزوري فمسطح كوبري المشير أبوغزالة تجاه طريق السويس.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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