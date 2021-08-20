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محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:11 مساءً
غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:05 مساءً
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر
-
الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
المصرى يشرف فى أى حتة.. جورج موسى يحصل على المركز الأول بالثانوية الدولية بالإمارات.
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 02:39 مساءً
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