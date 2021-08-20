وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض العيون

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د. مصطفى صلاح مدير معهد بحوث أمراض العيون، حول أنشطة المعهد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

أوضح التقرير أن تم تقديم عدد 20 محاضرة عبر تطبيق zoom في تخصصات العيون المختلفة، وشارك فيها نحو 400 طبيبًا من داخل وخارج المعهد، كما تم إلقاء عدد 9 محاضرات عن أساسيات البحث العلمي وخطوات النشر العلمي والإحصاء الطبي، وشارك فيها نحو 65 من شباب الباحثين، وكذلك سيتم عقد 6 دورات تدريبية بالمعهد لأعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وسيتم عقد 7 دورات تدريبية بالمعهد للباحثين بالمعهد بالتعاون مع د/ عزة صالح مؤسس الشبكة المصرية لأخلاقيات البحث العلمي (ENREC)، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد 8 دورات تدريبية لجهاز السلامة والصحة المهنية.

وتناول التقرير الموقف التنفيذي لعدد من الإنشاءات والتجهيزات بالمعهد، فقد تم الانتهاء من عملية تجديد وتطوير جناح العمليات، وكذلك الانتهاء من عملية إحلال وتطوير معمل بيت الحيوان، وتعيين أطباء متخصصين لتشغيل المعمل، وتم الانتهاء من 90% من عملية إحلال وتطوير المعامل البحثية، ويتم حاليًا تطوير وتجديد المعهد لإنشاء عيادات تخصصية وجناح عمليات.

واستعرض التقرير المشروعات البحثية الجارية بالمعهد، وهي مشروع (التعدد الجيني كعامل ذو مخاطر للقرنية المخروطية بين المصريين)، ومشروع استخدام طرق حديثة لمكافحة العمى الناتج عن عتمات القرنية باستخدام الخلايا الجذعية في مصر، ومشروع (تشخيص وعلاج حساسية الملتحمة وأنواع الحساسية المُرتبطة بها)، ومشروع (مكافحة العمى الناتج عن عتامة القرنية باستخدام الخلايا الجذعية ونقص الخلايا الجذعية اللمية أو فشلها في مصر)، ومشروع (الارتباطات بين المتغيرات الجينية والتنميط الجينى التنميط الظاهرى في الجلوكوما الابتدائية مغلقة الزاوية)، ومشروع ( حويصلات البوليفينول الثانوية للتطبيقات الرمدية)، ومشروع (نُبذة عن الاعتلال الشبكي للأطفال حديثي الولادة)، ومشروع ( دراسة التطور المرضي للاعتلال الشبكي السُكري وعلاقته بعوامل نمو الأوعية الدموية (VEGF) الانجيوبيوتين (ANG) ومُستقبلاتها على حيوانات التجارب وعلاجهم بمُثبطات الانجيوتنسين.

وأفاد التقرير بأن مكتب التايكو بمعهد بحوث أمراض العيون TICO-RIO، سيعقد ورشتي عمل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بعنوان (التعريف بالجهات المانحة وكيفية كتابة مقترح بحثي)، و(مُقرر أكاديمى للتسويق) من خلالWebinar عن طريق تطبيق Zoom.

وتناول التقرير افتتاح نادي ريادة الأعمال بالمعهد، وإلقاء محاضرة عن الدور الذي يقوم به النادي في المجال البحثي للمعهد والشركات الناشئة، في مجال أمراض العيون يوم الأحد الموافق 29 أغسطس، حيث يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تُقدمه أكاديمية البحث العلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتعاون المُثمر والبناء في مجال دعم الابتكار ونقل تسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال، وكذلك في إطار دور مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا في مجال أبحاث أمراض العيون والتجربة الرائدة في هذا المجال.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معهد بحوث أمراض العيون يهدف إلى مكافحة أمراض العيون وكذلك تقديم خدمة طبية على مستوى مُتقدم، يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون بما يحقق خدمة المجتمع، كما يضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية ومعامل بحثية مُجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات بهما 8 غرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العيون المختلفة.

ويستقبل المعهد مرضى العيون بجميع التخصصات، حيث يتم إجراء الجراحات اللازمة لهم، كما يحتوي على عيادات خدمات إكلينيكية في مجالات (القلب – الباطنة – الأسنان – أنف وأذن)، ومعامل التحاليل (الطفيليات- المايكروبيولوجي- الباثولوجيا الإكلينيكية- الكيمياء الحيوية – الهستولوجي- الطبيعة الحيوية- فسيولوجيا البصريات)، وكذلك يحتوي على وحدة فارماكولوجي العيون.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدور الرائد لمعهد بحوث أمراض العيون يأتي في إطار منظومة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودورها الفاعل في خدمة قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته والتعاون بين هذه المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وكافة الجهات المعنية بالبحث العلمي .