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«القوى العاملة» تعلن تحصيل 1.1مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا

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«القوى العاملة» تعلن تحصيل 1.1مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا السعودية «القوى العاملة» تعلن تحصيل 1.1مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على المستحقات المالية لـ 18 مواطناً مصرياً من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و180 ألفا و34 جنيها مصريا تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطناً مصرياً غادروا ، وكانوا يعملون في أحدي شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير: إن المكتب نجح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات في الحصول على مستحقات الـ 18 عاملا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حالياً بجمهورية العربية، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطنين مبلغ 283500 ريال بما يعادل مليون ومائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري.

وأشار الملحق العمالي بالرياض إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجارى التنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.

المصرى اليوم

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