انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على كوبري منية سندوب في الدقهلية (صور)

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انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال على كوبرى منية سندوب بمحافظة الدقهلية ، اليوم ، مما تسبب في توقف الطريق الدائري المتجه لجامعة المنصورة لمدة ساعتين .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال على مطلع كوبرى منية سندوب الرابط بين طريق بنها المنصورة والطريق الدائري المتجه لجامعة المنصورة .

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث والدفاع المدنى والمرور ومسؤولى مركز المنصورة لمكان الحادث وتم وضع كردون امنى حول المكان واغلاق المطلع لحين إزالة آثار الحادث.

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل محملة بأطنان من الرمال وتسببت السرعة الزائدة للسائق أثناء صعود مطلع الكوبرى في اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة على جنبها ولم يسفر عن الحادث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتسبب الحادث في توقف الطريق الدائرى لمدة ساعتين لحين إزالة الرمال وآثار الحادث من المكان وتم إعادة الحركة المرورية .

انقلاب سيارة محملة بالرمال على كوبرى منية سندوب

انقلاب سيارة محملة بالرمال على كوبرى منية سندوب

انقلاب سيارة محملة بالرمال على كوبرى منية سندوب