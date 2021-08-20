اصيبت بكسور .. قصة فتاة سقطت من الطابق العاشر فى البساتين

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أصيبت فتاة 16 سنة بكسر فى الزراع ،تبين من التحريات انها سقطت من الطابق العاشر من شرفة شقتهم فى البساتين،تم نقل المصابة غلى المستشفى وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين من الأهالى بسقوط فتاة بمنطقة مساكن العرائس، انتقلت أجهزة الأمنلمكان الواقعة وعثر على الفتاة " م ص"، 16 سنة، وتبين غصابتها بجرح اعلي فروه الرأس و كسر مضاعف بالزراع الايسر وكسر بالقدم اليمني تم نقل المصابة غلى مستشفي البنك الأهلي، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات وكلفت النيابة بتفريغ الكاميرات لبيان ما اذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه